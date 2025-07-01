Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek veya yeni yetenekler edinmek isteyenler için ‘Kültür Fabrikası’ bünyesinde başlattığı 23 farklı atölye çalışması, Bursalılardan yoğun ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür Fabrikası’nda düzenlenen atölye çalışmaları, sanata ilgi duyan veya yeteneğini geliştirmek isteyen Bursalıların yoğun ilgisiyle başladı. ’Gösteri ve sahne sanatları’ atölyeleri bale, drama, modern ve çağdaş dans, salsa, sirtaki, tango, tiyatro bölümlerinden oluşurken, ‘Müzik’ atölyelerinde bateri, gitar, keman, piyano ve ukulele bölümleri bulunuyor. ‘Sanat’ atölyeleri çizgi film, ebru, fotoğrafçılık, hüsn-i hat, karikatür, manga-karakter oluşturma ve resimden oluşurken, ‘Edebiyat’ atölyelerinde ise çocuk edebiyatı, diksiyon ve yazarlık bölümleri bulunuyor. Birbirinden renkli atölyelere katılan Bursalılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem yeni beceriler ediniyor hem de birlikte üretme, paylaşma ve sanata dair deneyim kazanma fırsatı buluyor. Her yaştan insanın kendi potansiyelini keşfedebilme imkanı bulduğu Kültür Fabrikası atölyeleri, kış döneminde de çalışmalarını sürdürecek.