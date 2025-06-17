Eskişehir’de yaz aylarının gelmesiyle beraber dondurma tüketmek isteyen vatandaşlar sıradan külah dondurma yerine irmik helvalı dondurmayı da tercih ediyor.

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar serinlemek için dondurmaya yöneliyor. Bu esnada ise yıllardır tüketilen külahta dondurma yerine yeni bir alternatif olarak irmik helvalı dondurmayı tercih ediyorlar. İrmik helvalı dondurma satan Ümit Özsolak, irmik helvalı dondurmam, sıradan külahta dondurmaya göre yeni bir tat olduğunu belirtti.

"Külahta klasik dondurma yerine bunu seçiyorlar"

Bir dondurma işletmesinde çalışan olan Ümit Özsolak, yıllardır tüketilen külahta dondurma yerine vatandaşların irmik helvalı dondurmayı tercih ettiğini şu sözlerle ifade etti:

"Genelde Maraş dondurması sattığımız için insanlar, çeşitli dondurmalar yerine irmik helvası kattığımız dondurmayı tercih ediyor. Dondurmanın içinde eriyerek bir denge oluşturuyor. Külahta klasik dondurma yerine bunu seçiyorlar. Yazın başlamasıyla birlikte satışlarımız arttı, ancak kışın da sadece helva olarak sattığımız için her mevsim talep görüyor. Klasik külahta dondurmaya kıyasla yeni bir tat diyebiliriz. Benim tavsiyem, kaliteli firmalardan yemeleri. Bu tatlının püf noktası, kaliteli malzeme kullanılması; mesela ayçiçek yağı yerine tereyağı kullanılması gibi. Basit bir tatlı olduğu için iyi olması, tamamen kaliteli malzeme kullanımına bağlı."