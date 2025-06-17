G7 ülkelerinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan gerginliğin azaltılması çağrısında bulunularak, "İsrail’in kendini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ediyor ve İsrail’in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

Kanada’da yapılan 51’inci G7 Zirvesi’ne katılan liderler, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan bölgesel gerginlik ile ilgili ortak bir açıklama yayınladı. G7 ülkelerinin Orta Doğu’da barış ve istikrara olan bağlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda, İsrail’in kendini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ediyor ve İsrail’in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sivillerin korunmasının "önemli" olduğu kaydedilen açıklamada, "İran’ın bölgesel istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olduğu" savunuldu. "İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı" belirtilerek "İran krizinin Gazze’de ateşkes de dahil Orta Doğu’daki gerginliğin azaltılmasına hizmet edecek şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Orta Doğu’daki gerginliğin uluslararası enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği aktarılarak, "Piyasa istikrarını korumak için benzer düşünen ortaklarla da dahil olmak üzere koordinasyona hazırız" denildi.