Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen "Kudüs Akademisi" serisinin final oturumu, Doç. Dr. Emin Uz’un anlamlı söyleşisiyle tamamlandı.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi’nde yürütülen "Kudüs Akademisi" etkinlik serisi, Doç. Dr. Emin Uz’un gerçekleştirdiği "Şahadeti Düşleyen Satırlar: Kudüs" başlıklı söyleşiyle sona erdi. Final oturumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda düzenlenen Kahoot (eğlence tabanlı öğrenme portalı) bilgi yarışmasında dereceye giren ve akademi sürecine düzenli katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Katılımlarından dolayı öğrencilere, söyleşiyi gerçekleştiren Doç. Dr. Emin Uz’a, organizasyonda emeği geçen Manevi Rehberlere ve Diyanet Gençlik Kulübü’ne teşekkür edildi.