Küçükçekmece’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan 1’i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken, yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.