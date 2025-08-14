Küçükçekmece’de 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Demir iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Demir’in kask kamerası, kaza anını saniye saniye kaydetti.

Küçükçekmece’de önceki akşam meydana gelen kazada genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir bir aracın kendisini sıkıştırmasının ardından gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olaydan hemen önce motosikletli bir kadını taciz ettiği öne sürülen bir otomobilin, daha sonra Furkan Demir’i sıkıştırarak ölümüne neden olduğu iddia edildi. Ailesi, bu olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürerek olaya karışan sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyor.

Kaza anı kask kamerasında

Kaza anı, Furkan Demir’in kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Furkan’ın kendi şeridinde normal bir şekilde ilerlediği sırada, bir aracın önce yavaşladığı, ardından da Demir’in motosikletini sıkıştırarak bariyerlere çarpmasına neden olduğu görülüyor.

Furkan’ın babası İbrahim Demir, kazanın ardından olay yerine gittiğini ve kamera görüntülerini izledikten sonra olayın bir kaza olmadığına inandığını belirtti. Babası, aracın önce oğlunu sıkıştırdığını, ardından olay yerinden uzaklaşıp tekrar geri gelerek çarptığını söyleyerek durumu "cinayet" olarak nitelendirdi. İbrahim Demir, "Kaza olduktan sonra arkadaşlarından biri beni aradı, ’oğlunuz kaza geçirdi’ dedi. Hemen olay yerine gittim. Sıkıştırma var. Cinayet olarak görüyorum ben kazayı" şeklinde konuştu.

Furkan’ın amcası Nesim Demir de bu iddiaları destekleyerek olayın titizlikle araştırılmasını istedi. Amca Nesim Demir, "Furkan Demir’in arkadaşları verdiği ifadeye göre bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. İzlediğimiz videoda da aracın aniden Furkan’ı sıkıştırıp bariyerlere çarpmasına ve ondan sonra da kazadan hemen 2-3 saniye sonra bir U dönüşü yaparak gelip kaskına çarpıyor" dedi. Aile, başka kimsenin canının yanmaması için zanlıların bir an önce bulunmasını talep ediyor.

Olayın göz tanığı ifadeleri

Kaza sırasında Furkan Demir’in arkasında olan Emirhan Özdemir, olaydan önce aynı aracın bir başka kadın motosiklet sürücüsünü taciz ettiğini iddia etti. Özdemir "Araba vardı. Bayağıdır bizi takip etti, taciz etti. Bir arkadaşım var, kız, onu taciz ediyorlar. Motorla o arabadan video falan çekmişler kızı. Sonra el hareketi yapmışlar" dedi.

Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını ve kask kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.