Küçükçekmece İkitelli’de motosikletli saldırganlar, seyir halindeki minibüse ateş açtı. Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Küçükçekmece İkitelli’de yaşandı. Seyir halindeki 34 M 3031 plakalı minibüse motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırıda şoför yaralanırken, yardımına çevredekiler yetişti. Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise başka bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA