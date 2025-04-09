Başlangıçta hafif, zamanla şiddetlenen şikayetlere yol açan kubital tünel sendromunun yaşam şartlarında şiddetli değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, "Kubital tünel sendromu dirsek ve elde ağrı, uyuşukluk gibi bulgular verse de çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak zamanla günlük yaşamı olumsuz etkiler, iş potansiyelini düşürür ve hatta uyku bozukluğuna neden olarak yaşamı çekilmez hale getirebilir" dedi.

Özellikle bilgisayarın başında uzun saatler geçiren, tekrar eden hareketlerle iş yapan bireylerde bazı sağlık sorunlarının kaçınılmaz hale geldiğini işaret eden VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, bu sorunlardan biri olan kubital tünel sendromu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Yaşam şartlarında şiddetli değişikliklere yol açabilir"

Kubital tünel sendromunun dirsek ve elde ağrı, uyuşukluk gibi bulgular veren ve çoğu zaman göz ardı edilen ancak yaşam şartlarında şiddetli değişikliklere kadar ilerleyen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Op. Dr. Sezgiç, "Kubital tünel sendromu, ulnar sinirin dirseği geçtiği seviyede (dirseğin iç tarafında) sıkışması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bu sinir, beynimizden başlayarak omurgadan çıkar ve dirseğin iç tarafından geçerek bazı kasları çalıştırır, elin serçe ve yüzük parmağına duyu hissi sağlar. Sinirin sıkışması, genellikle dirseğin uzun süreli bükülü kalması veya sert yere uzun süreli teması nedeniyle gelişir. Sonuç olarak, günlük eylemlerde sinir basısının ve temasın uzun sürmesi, hastada kubital tünel sendromu bulgularının ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Kubital tünel sendromunun bulguları

Kubital tünel sendromunun bulgularının başlangıçta hafif olup zamanla şiddetlenebildiğini ifade eden Op. Dr. Sezgiç, sinir sıkışması halinde belirtilerin birden fazlasının hastada aynı anda yaşanabileceğini belirtti. Op. Dr. Sezgiç, kubital tünel sendromunun bulgularına da değinerek, "Uyuşma ve parmaklarda ani oluşan kasılma (serçe ve yüzük parmaklarında hissedilir). El çevresinde ve dirsekte ağrı, yanma hissi. Karşı el ile mukayesede güçsüzlük ve kaslarda erime. Elde koordinasyon zorluğu. Daha zayıf kavrama. Özellikle uyku sırasında dirsek büküldüğünde belirtilerin artması ve uykudan uyandıran yanma ve karıncalanma tarzı ağrı" diye konuştu.

Op. Dr. Sezgiç, üstteki bulgu ve belirtilerin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini, iş potansiyelini düşürdüğünü ve hatta uyku bozukluğu oluşturduğunun altını çizdi.

"Bilgisayar ve cep telefonunu sık kullananlar risk altında"

Kubital tünel sendromunun ana nedenleri arasında tekrarlayan hareketler, uzun süreli gerilmeler ve aşırı basınçların yer aldığını belirten Op. Dr. Sezgiç, "Özellikle bilgisayarla uzun süre çalışanlar, telefonla uzun süre konuşanlar ve belirli el işlerini sürekli yapan kişiler risk altındadır. Ancak bu durumu sadece ofis çalışanlarıyla sınırlamayı düşünmek yanıltıcıdır. Sanatçılar, müzisyenler ve sporcular da bu sendromdan etkilenebilir. Ayrıca bazı bireylerde genetik yatkınlık, dirsek travmaları veya artrit gibi durumlar da kubital tünel sendromu riskini artırabilir. Özellikle yaşın iyileşmesi, elastikliyin azalması ve sinirlerin sıkışma ihtimalini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Sezgiç, kubital tünel sendromunda riski artıran bazı sebepleri şöyle sıraladı:

"Dirseğin uzun süre bükülü kalması (bilgisayar kullanırken, telefonla konuşurken ve masa başında dirseğin üzerine yük verecek şekilde uzun süre oturmak. Dirsek çevresine alınan darbe. Geçirilmiş dirsek kırığı. Uzun süre gitar çalma ve onun gibi dirseklerin tekrar bükülüp açılması, Kol altında dirsek bükülerek uyunması. Dirsek eklem deformitesi ve eklem artrozu. Dirsek bölgesinden geçirilmiş cerrahi öyküsü. Golfçü dirseği (medial epikondilit) Dirsek çevresinde tümör ve ya kemik büyümesi"

"Tedavi yöntemleri"

Kubital tünel sendromunun başarılı tedavisi için öncelikle nedeni tespit etmek gerektiğini işaret eden Op. Dr. Sezgiç, şu bilgileri paylaştı:

"Belirtilere neden olan sorunu bulmak için mesleki ve günlük faaliyetler, iş ve spor dahil aktiviteler incelenmeli, bu sendroma neden olacak olumsuzluklardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, çalışma alanlarının ergonomik hale getirilmesi, iş zamanı sık sık ara verilmesi, iş ortamının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bilgisayar çalışırken dirseklerinizi bir aparat kullanarak, uzun süreli basılardan koruyabilir, masa gövde mesafesini artırarak dirsek açısını artırabilirsiniz. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve germe hareketlerini ihmal etmemek önemlidir"

"Hastalık ilerlediyse ve şiddetli ağrılar varsa cerrahi müdahale yapılabilir"

Op. Dr. Sezgiç, bulgular hafifse, fizik tedavi ve ilaçlar ve iş yoğunluğunun azaltılmasının da etkili bir çözüm olabileceğini belirterek, "Bu programlar, kasların güçlenmesini ve iyileştirilmesini artırarak sinirin üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefler. Ancak durumun ilerlemiş olması veya şiddetli ağrılar varsa, cerrahi müdahale yapılabilir. Cerrahi işlem, sinirin sıkıştığı bölgenin açılması ve baskının ortadan kaldırılmasını, bazen de öne transvers edilerek bası bölgesinden uzaklaştırılmasını içerir. Kubital tünel sendromunun risklerini benimseyip, onlardan uzak kalınması ve iş ortamında, ofiste ergonomik iş alan oluşturulması bu sendroma yakalanmaktan kısmen korumaktadır" açıklamasında bulundu.