Silivri Otogar’da üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli değişiklik yapıldı.

Silivri Otogar mevkiinde yürütülen üst geçit çalışmaları nedeniyle bazı otobüs hatları geçici olarak güzergah değişikliği yapacak.

Silivri Otogar lokasyonunda yapılan üst geçit çalışmaları nedeniyle, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren bazı otobüs hatları dönüş yönünde Silivri Otogar Durağına uğramayacak. Silivri Otogar Durağına uğrayamayacak hatlar şu şekilde:

303A, 303B, 300, 300B, 300C, 300D, 300G, 300M, 300S

Silivri Otogar’a ulaşmak isteyen vatandaşların, dönüş yönünde Silivri Üst Geçit Durağı’nda inmeleri gerekecek. Silivri Belediyesi ise vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına sahada yönlendirme çalışmalarını başlatacak.