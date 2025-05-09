Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak Sakaryaspor-Esenler Erokspor karşılaşması için Demokrasi Meydanı’ndan ring seferleri düzenleyecek. 14.00 ile 16.00 saatleri arasında belediye otobüsleriyle taraftarların stadyuma ulaşımı sağlanacak.

TFF 1. Lig’in son haftasında Sakaryaspor kendi taraftarı önünde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 10 Mayıs Cumartesi günü Esenler Erokspor’u ağırlayacak yeşil-siyahlıların en büyük gücü yine taraftarı olacak. Sakaryaspor’un saat 16.00’da oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydan’ından düzenlenecek ring seferleriyle ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakaryaspor’umuz TFF 1.Lig’in son haftasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak kritik mücadelede en büyük gücümüz yine yeşil siyah renklere gönül veren taraftarımız olacak. Bu önemli mücadele öncesi 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Demokrasi Meydanı’ndan stadyuma belediye otobüslerimizle ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Tüm taraftarları Sakaryaspor’un yanında olmaya davet ediyor, Sakaryaspor’umuza kritik mücadelede başarılar dileriz" denildi.