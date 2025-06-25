Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik ‘Temel Yangın Eğitimi ile Söndürme ve Tahliye Tatbikatı’ düzenledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla ve ilgili birimlerin koordinesiyle gerçekleştirilen eğitimlerle, çocukların güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan’ın göreve geldiği ilk günden bu yana dile getirdiği ‘Çocuk Odaklı Belediyecilik’ çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kreşlerdeki eğitim kalitesini üst seviyeye çıkaran Konyaaltı, bir yandan da çocukların güvenliği için adımlar atıyor. Bu kapsamda, Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinesiyle, kreş öğretmenlerine ‘Temel Yangın Eğitimi ile Söndürme ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi. Düzenlenen eğitim, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan gelen uzman ekiplerce verildi. Eğitimin ilk aşamasında öğretmenlere teorik bilgiler verildi. Ardından da kreşin dışında kurulan bir bölgede pratik yangın söndürme uygulaması yapıldı. Başarıyla tamamlanan eğitimin sonunda, eğitimciler ve öğretmenler anlamlı eğitim dolayısıyla bir birlerine teşekkürlerini iletti.

Eğitim talebi Konyaaltı Belediyesi’nden geldi

Eğitimlerin gayet güzel geçtiğini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü personeli Veliddin Alp, "Bugün Konyaaltı Belediyemizin kreşleriyle ilgili temel yangın eğitimi için buradayız. Arkadaşlarımıza öncelikle sözlü olarak temel yangın eğitimlerini anlattık. Daha sonra ise dışarda bir uygulama yaptık" dedi. Eğitimlerin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Alp, "Antalya’nın sıcak yaz aylarındayız. Alınması gereken tedbirleri anlatıyoruz. Konyaaltı Belediyesi’nden, ABB İtfaiye Daire Başkanlığı’na temel yangın eğitimiyle alakalı bir talep geldi. Bu talep doğrultusunda da eğitimlerimizi düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ediyoruz

Düzenlenen eğitimle ilgili konuşan Konyaaltı Belediyesi Hurma Kreş ve Gündüz Bakımevi Birim Sorumlusu Ebru Küçükarık, "Öncelikle böyle bir eğitimi düzenlediği için Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Tüm bu sebeplerle, bu eğitim bizler ve tüm öğretmenlerimiz için çok yararlı ve önemli" dedi. Yaşanabilecek bir yangında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını öğrendiklerine dikkat çeken Küçükarık, "Kreşlerimize gelen öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim alması için bu eğitimleri alıyoruz ve uyguluyoruz. Tüm velilerimizin içinin rahat etmesini ve çocuklarının bizlerin yanında güvenli olduklarını bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.