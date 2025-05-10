Batman’ın Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve sosyal duyarlılıklarını artırmak amacıyla düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

Lisenin 11. sınıf öğrencileri, hüsn-i hat sanatları dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalarla sanatın zarafetini sergilerken, ortaokul kademesindeki öğrenciler Filistin-Gazze konusundaki farkındalıklarını pekiştirmek adına duygu yüklü eserler ortaya koydu. Sergide kolaj, pastel boya, kuru boya ve sulu boya gibi farklı tekniklerle oluşturulan çalışmalar izleyicilere sunuldu.

Resim öğretmeni Zekeriya Tayuzak, öğrencilerin hem sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini hem de toplumsal konulara duyarlılık geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti.

Eğitimciler ve ziyaretçiler, serginin öğrencilerin sanatsal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.