Adana’nın Kozan ilçesi kırsalında bir mahallede evlerin boşlatılmasına neden olan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Yangın, saat 15.30’da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Havadan 2 helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arzöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kozan Belediyesinin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yöre sakinlerinden Nuri Özcan, "Ciğerlerimiz yanıyor" diyerek yangının bir an önce kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.