Adana’nın Kozan Belediyesi tarafından özel çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kozan Belediyesi yeni hizmet binasının yanındaki park alanında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar palyaço gösterileriyle güldü, müzik eşliğinde dans etti ve pamuk şeker ikramlarıyla keyifli dakikalar yaşadı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı programın özel çocuklara yönelik sürprizlerle dolu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın kendilerini özel hissedecekleri, doyasıya eğlenecekleri bir gün olması için elimizden geleni yaptık. Elma şekerinden pamuk şekerine kadar her ayrıntıyı düşündük" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş ise, "Engelliler Haftası vesilesiyle özel çocuklarımızı belediyemizin bahçesinde ağırladık. Bugün onlara kamera arkasında hissettirmeye çalıştığımız sevgimizi, desteğimizi daha görünür kılmak istedik. Yüzlerindeki mutluluk, her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Akif ise yaşadığı mutluluğu, "Şu an çok iyiyim, çok eğleniyorum. Müzik çalıyor, oynuyorum. Çok güzel hissediyorum" sözleriyle dile getirdi.