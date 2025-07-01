Tarihi İpekyolu üzerindeki en önemli ticaret merkezi Kozahan’da gerçekleştirilen ipek baskı atölye çalışması büyük ilgi gördü. Türkiye’nin birçok şehrinden gelen misafirler ile turistler, ipek kumaş üzerine eşarp baskısını büyük bir dikkatle izlediler.

İpeğin hikâyesini aktaran fotoğraf sergisi açılışında düzenlenen atölye çalışmasında, saf ipeğin kozadan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan ise özel desen basımı ile şala ya da eşarba dönüşümü geleneksel teknikler kullanılarak aktarıldı.

Kozahan’ın ziyaretçileri, ipeğin maharetli ellerde rengârenk objelere dönüşünü inceleme fırsatı yakalarken, aynı zamanda baskı ustalarıyla birlikte, birbirinden renkli desenleri ipek kumaş üzerine uygulama imkânı buldu.

İpek baskı tekniği alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Atınç İpek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atınç, düzenlenen etkinlikle ipeğin kozadan itibaren bir kumaşa, ya da aksesuara dönüşene kadar geçirdiği safhaları geleneksel el baskısı yöntemiyle aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde kendi atölyelerinde imal ettikleri masa ve kalıplar aracılığıyla yine kendi stüdyolarında hazırladıkları rengârenk desenleri, saf ipek kumaşa bastıklarını anlatan Atınç, atölye çalışmasının yerli ve yabancı turistlerce beğeniyle izlendiğini söyledi.

Geleneksel masa baskısı atölye çalışmasında, ustalarla birlikte rakle çeken vatandaşlar, birbirinden güzel desenlerin basıldığı ipek kumaşların kurumasını ve ortaya çıkan görsel şöleni hayranlıkla izledi.

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte baskı tekniklerinin değiştiğini ifade eden Atınç; "Bugün İpekyolu’nun en önemli mekânlarından olan Bursa’daki tarihi Kozahanda’yız. Yüzyıllardır ipeğin büyülü güzelliği bizleri etkilemeye devam ediyor. İpeğin kozadan ip olarak çekilmesi ve farklı dokularda dokunma aşamasından, kumaşın terbiye edilmesi için pişirilerek üzerindeki selisinin maddesinin temizlenmesi, baskıya hazırlanması aşamalarından sonra bu güzel elyafı özel tasarımları ve renk harmonileri ile moda hayatına kazandırıyoruz. Birbirinden farklı tasarımlar ve desenlerle, güzel aksesuarlara ve kumaşlara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalarımızla işletmemiz birçok markanın oluşmasında, mevcut markaların koleksiyonlarının premium lüks segmente ürünler satabilmelerine, yüksek teknoloji baskı tesislerimiz ile çözüm ortağı oluyoruz" şeklinde konuştu.