Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde her hafta farklı mahallelerde üreticilere ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ tanıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda üreticilerle toplantı yapılarak yeni destekleme modeli anlatılıyor. Toplantılarda ayrıca üretim planlaması, Tarsim, ÇKS işlemleri ve yönetmelik değişikliği, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularında da bilgilendirmeler yapılıyor. Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından bu hafta Köyceğiz Pınarköy Mahallesi, Çayhisar Mahallesi ve Toparlar Mahallesi’ndeki üreticilerle bir araya gelerek, “Tarımsal Üretim Planlaması” ve yeni “Destekleme Modeli” anlatıldı, merak edilen konulara açıklık getirildi. Verimli, kaliteli, kayıtlı ve yatırım yapılan bir tarım anlayışı ile üretim gücünün nasıl artırılacağı anlatıldı.