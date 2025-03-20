Tokat’ın Turhal ilçesinde gönüllü berberler bayram öncesi köy köy gezerek yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor.

Turhal ilçesine bağlı Hamide Köyü’nde bayram öncesi yaşlıların yüzünü güldüren özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Geleneksel yardım anlayışını farklı bir boyuta taşıyan 4 kuaför, köyde yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine giderek kişisel bakımlarını yaptı. Kuaförler yaşlıların bayram öncesi saç ve sakal tıraşlarını yaptı. Dayanışma ve paylaşma amacıyla hayata geçirilen projeyle hem köy halkı hem de destek veren kuaförler için unutulmaz bir anı oldu.

"Köylerdeki dedelerimizin tıraşlarını ücretsiz yapıyoruz"

Arkadaşları ile gönüllü olarak bu projeyi başlattıklarını söyleyen Serdal Deniz, "Şehirden uzakta ihtiyaç sahibi olup ta şehre gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da ücretsiz kuaför hizmetinde bulunduk. Biz bu kuaför hizmetini kuaför arkadaşlarımızla görüştük. Onlar da bu hayırda bizlere destek olmak istediklerini söylediler. Tek tek her hafta bir köyü gezerek 60 ve 65 yaş üstü yaşlı dede ve amcalarımızın tıraşlarını ücretsiz sağlamış olduk. Onlardan aldığımız hayır duaları sayesinde onlar mutlu biz mutlu olduk. Bu hayra yardım eden kuaför ve muhtarlarımız mutlu oldu oldu" dedi.

Arkadaşlarıyla köylere giderek yaşlıların kişisel bakımlarını yaptıklarını söyleyen kuaför Birol Alpagıt ise bayramda onları mutlu etmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.