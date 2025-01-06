Isparta İl Jandarma HAYDİ ekipleri, yaralı halde buldukları iki şahini tedavi için Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği’ne teslim etti. Kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğayı koruma çalışmaları kapsamında yaralı halde buldukları iki şahin kuşunu tedavi edilmek üzere Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği’ne teslim etti. Kuşlar, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinden geçirilecek ve tedavi edilecek. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, şahinlerin yeniden doğal yaşam alanlarına salınması planlanıyor.