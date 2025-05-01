Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15 Haziran Pazar günü başlayacak deniz sezonunda alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2025 yılı deniz sezonu için bir araya geldi. Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerileri değerlendirildi.

KOSKEM, 2025 DENİZ SEZONUNA HAZIR

Her alanda olduğu gibi yaz sezonunda denize giren vatandaşların güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan Büyükşehir’in KOSKEM ekibi, 2025 yılı deniz sezonu için toplandı. Geçtiğimiz yıl deniz sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 238 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayan KOSKEM, 15 Haziran’da başlayacak yeni sezon öncesinde alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi görüşüldü.

STK’LARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ALINDI

Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda STK’ların istek, görüş ve önerileri değerlendirildi. Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşlarından MAG, AKUT, Yeditepe Üniversitesi, Kılavuz Arama Kurtarma Derneği, Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, DK9, KYK ve ISAR temsilcileri katılım sağladı.

“CANKURTARANLIK PROJESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Sezon boyunca Kocaeli’nin Mavi Bayraklı 9 plajı olmak üzere toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Toplantıda konuyla ilgili konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 2005 yılından bu yana STK’larla beraber yürüttükleri cankurtaranlık projesinin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu ifade etti. Deniz sezonuna hazır olduklarını belirten İslamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Karadeniz ve Marmara sahillerinde bulunan halk plajlarına gelen vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tatil yapmaları için altyapı, temizlik, güvenlik ve cankurtaranlık hizmetleri yürütüyoruz. Bir insanı hayata yeniden bağlamanın değeri ölçülemez. KOSKEM ekiplerimiz, 2005 yılından bu yana denizlerimizde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza yeniden umut oldu” ifadelerini kullandı.

CANKURTARANLAR SIKI EĞİTİMDEN GEÇECEK

Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak havuz çalışmalarıyla hazırlıklara başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak. Büyükşehir’in KOSKEM ekibi, 2024 deniz sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 238 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı.