Korkuteli Kaymakam Sezgin Üçüncü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Korkuteli’nde yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar yemeği verdi.

Korkuteli Kaymakamlığı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Korkuteli’nde yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar yemeği verdi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, "Bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, bu masum eller bu milletin varlığı, birliği, dirliği için göğe yöneldiği müddetçe, minarelerimizde ezanlarımız okumaya devam ettiği sürece inşallah bu millet tarihte olduğu gibi bugün de yarın da ilelebet payidar kalacaktır. Aziz şehitlerimizi tekrar minnet ve şükranla anıyorum. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Bizleri şefaatlerine nail eylesin ve geride kalanlar olarak da onlara layık olmayı hepimize nasip etsin. Bugün, bu soframızı huzurla açabilmemizin müsebbipleri, şehadet şerbetiyle nurlanmış şehit ailelerimiz, yine vatan topraklarının korunması için canını siper etmiş onurlu gazilerimizle bir aradayız. Nurlanmış şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine arşa ulaşan dualarımız, onurlanmış gazilerimizin hak kapısından dönmeyecek duaları, bu vatanın koruyucusudur. Bu manevi ortamda, davetimize icabet eden siz değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Seyirpark’ta düzenlenen iftar yemeğine Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Savcısı Ali Onu Akyüz, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Canbazoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şubesi temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Mehmet Çoban, Kurum amirleri ile şehit aileleri ile Kıbrıs gazileri ile yakınları katıldı.

İftar yemeği sonrasında İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz nezdinde dua edildi.