Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, etkili olan kar yağışıyla ilgili ilçenin tüm noktalarında gece boyunca mesaideydi. Gece başlayan çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, etkili olan kar yağışıyla ilgili kentin tüm noktalarında gece boyunca mesai yaptı. Kırsal bölgelerde daha fazla etkili olan kar yağışı sonrasında Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, gece boyunca devam eden çalışmalarla ilgili olarak kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti. Kırsal alan dışında kent merkezinde de ekipler sahadaydı. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirildiği Körfez’de, yayaların güvenliği için yaya üst geçitleri ve kaldırımlar da sürekli olarak tuzlandı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluğa karşı vatandaşların telefonla belediyeye ulaşmaları istendi.