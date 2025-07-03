Körfez’de son bir hafta içerisinde iki farklı bölgedeki kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Güney Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan ve risk oluşturan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte yıkım gün içerisinde tamamlandı ve molozlar tehlike oluşturmaması için kaldırıldı.

Ekipler, kırsal Cumaköy’de de tespiti gerçekleştirilen 3 ayrı kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.