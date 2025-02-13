Körfez’de temizlik ve yeşil alanların bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Daha temiz bir Körfez için çalışmalarına hız kazandıran Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün değişik mahallelerde sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Günün erken saatlerinde mıntıka temizliğine başlayan ekipler, cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına, dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor. Ayrıca, ekipler şehir merkezindeki refüjler, yollar ve bulvarların temizliğini de titizlikle yapıyor.