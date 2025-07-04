Kocaeli Amatör Futbol U12 Ligi F Grubu’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, U12 takımı şampiyon oldu.

Antrenör Erdi Şahin’in teknik idaresindeki Körfez Gençlerbirliği U12 futbol takımı; grubunda oynadığı 11 müsabakada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgisiz 29 puan toplarken, rakip kalelere 47 gol atıp kendi kalesinde 4 gol görerek büyük bir başarıya imza attı. Körfez ekibi bu sonuçlarla F grubunu şampiyon olarak tamamladı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kocaeli Amatör Futbol U12 Liginde F Grubunu şampiyon olarak tamamlayan takımımızı tebrik ediyoruz. Başta teknik ekibimiz ve sporcularımız olmak üzere velilerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve bize her zaman maddi ve manevi olarak destekleyen yanımızda olarak büyük moral veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımız verilen destek ve emekleri boşa çıkarmayarak gruplarında şampiyon olarak disiplinle çalışmanın başarıyla hedefe ulaşılabileceğini göstermişlerdir. Takımımızın başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.