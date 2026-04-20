Körfez GB altyapı takımları haftayı kayıpsız geçti. U13 ekibi beşinci maçında da kazanarak liderliğini sürdürürken, U15 takımı play-off grubunda farklı galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 Futbol Takımı, ligin beşinci haftasında Herges Spor'u 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. U13 Ligi 12. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Körfez temsilcisi, 12 puanla liderliğini korudu. U15 cephesinde de yüzler güldü. Körfez Gençlerbirliği U15 Takımı, Play-Off E Grubu'nda oynadığı üçüncü maçta Er Bakan Gençlik Spor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Körfez ekibine galibiyeti getiren goller Aras Üstün, Kuzey Kartal ve Ayaz Toprak'tan (3) geldi.

Körfez GB U15 Takımı, gruptaki son maçında çarşamba günü saat 19.00'da Arslanbey Stadı'nda Tavşantepe Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, grup liderliğini belirleyecek.