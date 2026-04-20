Kartepe Belediye Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Karate Gelişim Ligi Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. 19 Nisan Pazar günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda turnuvaya 15 sporcuyla katılan kulüp, disiplinli çalışmalarının meyvelerini madalyalarla topladı. Minikler ve yıldızlar kategorisinde tatamiye çıkan Kartepe ekibinde 5 sporcu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Feyza Emlek, Hatice Halil, Hayrunnisa Sadan, Netice Hazal Taştekin ve Zeynep Nisa Yaran, sergiledikleri teknik beceri ve azimle altın madalyanın sahibi olarak kulüplerini zirveye taşıdı.

Kürsünün her basamağında Kartepe imzası

Turnuva boyunca kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda Kartepe Belediye Spor, toplamda 12 madalya kazandı. Gümüş madalya mücadelesinde Hafsa Akova, Yüsra Dalgıç ve Zehranur Duyar ikincilik kürsüsüne çıkarak büyük alkış alırken; Hasret Gökmen, Rabiasu Uray, Selen Yaman ve Yaren İkra Olmuş ise bronz madalya kazanarak üçüncülük derecesi elde etti.

23 Nisan ruhuna yakışır başarı

15 sporcudan 12'sinin madalya ile döndüğü bu anlamlı turnuva, Kartepe'nin spor alt yapısındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. 23 Nisan coşkusunu spor sahalarına taşıyan genç karateciler, hem bireysel başarılarıyla kendilerini geliştirdi hem de temsil ettikleri kulübü gururlandırdı.