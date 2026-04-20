Erzincan-Gümüşhane kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ahmediye Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yol nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Özellikle ağır tonajlı araçların yolda makas atması sonucu güzergâhta uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 164. Şube Şefliği ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin, yolda kalan araçları bölgeden kaldırarak ulaşımı normale döndürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.