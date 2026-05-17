Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi iş birliğiyle, altyapısı tamamlanan Hükümet Caddesi'nde sıcak asfalt uygulamasına başlandı. Mesai mefhumu gözetmeden gece saatlerinde de devam eden çalışmayla cadde modern bir görünüme kavuşacak. Köprübaşı'nın ilk defa sıcak asfaltla buluştuğunu belirten Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, 'Köprübaşı'nın var olduğunu hissettiren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 2026 yılını 'yatırım yılı' ilan etmesinin ardından, il genelinde yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda başlatılan asfalt hamlesiyle de altyapısı tamamlanan arterlerde sıcak asfalt uygulamaları aralıksız devam ederken, ulaşım konforu artırılarak kent genelinde modern ve güvenli yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Köprübaşı'nda bulunan Hükümet Caddesi de, Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. Altyapısı tamamlanan caddede Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt uygulaması başlarken, eş zamanlı olarak Köprübaşı Belediyesi tarafından da kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Hükümet Caddesi'nin yeşil alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kaldırımları ile Köprübaşı'na kaliteli bir görüntü sağlayacağını belirten Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, 'Burası yıllarca toz içinde, çöp içinde, ot olan bir caddeydi. Manisa'da ne varsa Köprübaşı'nda da o olacak sözünü veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, bizlere böyle bir caddenin yapımında hem sıcak asfaltıyla hem de altyapısıyla destek verdi. Bu da bizleri mutlu etti. Bu çalışmanın gerçek anlamının Köprübaşı'na hizmet olduğunu gösteren Başkanımız Besim Dutlulu'ya Köprübaşılı hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Bu caddeye 1997 yılında yapılan hizmetlerden sonra hiçbir belediye başkanı dokunmamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, önemli bir yatırım hamlesi yaptı. Hem yürüyüş yolları hem bisiklet yolları aynı zamanda da piknik alanları, bu caddenin sonunda da 6 bin 700 metrekare alana yapılacak olan Atatürk Gençlik Parkı ile birlikte Köprübaşımıza bir renk katacak. İlçemizin bu duruma gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun çok büyük desteklerini gördük' ifadelerini kullandı.

Köprübaşı'nın büyük hayaller içinde olduğunu kaydeden Başkan Fatih Taşlı, 'Köprübaşı ilk defa sıcak asfaltla buluşuyor. Bu çalışmalarda Başkanımızın büyük emeği var. Köprübaşı'nın var olduğunu hissettiren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ona çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Demirci ve Köprübaşı Şantiye Şefi Gökhan Değirmenci de yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. Değirmenci, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak, Başkanımız Besim Dutlulu'nun önderliğinde, Köprübaşı ilçemizde altyapısı tamamlanan caddemizde bin 200 metrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Bu çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin tüm hızıyla devam etmektedir' dedi.