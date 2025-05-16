Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ‘2025 Kooperatifçilik Yılı’ kapsamında ’Kooperatifçiliği Gençlerle Tanıştırma Paneli’ gerçekleştirildi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen panel, kooperatifçilik kültürünün genç kuşaklara aktarılması ve bu alandaki bilinç düzeyinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevgi Gönüllüoğlu üstlenirken, panelde Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, İnhisar Belediye Başkanı ve Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Arslan Koyundere ile Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Demircan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, kooperatifçilik mevzuatı, kampüs kooperatifleri, kadın girişimi ve üretim kooperatifleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatiflere sunulan destekler gibi çeşitli başlıklar ele alındı. Katılımcılar, kooperatiflerin demokratik yapısı, dayanışma ilkeleri ve toplumsal faydaları hakkında bilgilendirildi.