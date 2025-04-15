Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla Konya’nın 31 ilçesinde bulunan 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Yüksek Hızlı Tren’le günübirlik İstanbul tarih gezileri bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşiyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin iki kadim başkent arasında kurulan gönül köprüsüyle ecdat yadigarı eserleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Proje kapsamında bu yıl 26 bin 176 öğrencimizi Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’a götürüyoruz. Böylece projeye katılan öğrenci sayısı 112 bin 500’e ulaşacak” dedi. İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camii başta olmak üzere tarihi mekanları gezen öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçede İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen günübirlik İstanbul gezileri bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla Konya’daki liseli gençler için düzenlenen projenin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bu gezi sayesinde iki tarihi başkent Konya ile İstanbul arasında bir köprü oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Öğrencilerimizi Selçuklu darülmülkünden Osmanlı payitahtına tarihi bir yolculuğa çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gezi kapsamında gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettiriyor ve ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu yıl da Konya’mızın 31 ilçesinde bulunan 11. Sınıf öğrencilerimizi İstanbul’a götürüyoruz. Bu yılki programlara katılacak 26 bin 176 öğrencimize ve sorumlu öğretmenlerimize teşekkür ederim. Destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz Veysi Kurt’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda 60 bin, 2023-2024 döneminde 26 bin 400 olmak üzere bu yıla kadar toplam 86 bin 400 öğrencinin projeye katıldığını, bu sene ile birlikte projeye katılan öğrenci sayısının 112 bin 576’ya ulaşacağını ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’le İstanbul’a giden öğrenciler, etkinlik kapsamında çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, projenin devam etmesini istedi.

Bazı öğrenciler ise daha önce İstanbul’a hiç gitmediğini, bu nedenle bir gün öncesi heyecandan uyuyamadıklarını ifade etti.

İstanbul’u ziyaret etme hayalini etkinlik sayesinde gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

ECDAT YADİGARI MEKANLAR ZİYARET EDİLİYOR

Sabah erken saatlerde rehberler eşliğinde Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuluyor.

İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Gülhane Parkı, Eyüp Sultan Cami başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret eden öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’un güzelliklerine şahit oluyor.

“ATABEY GENÇLİĞİ ECDADIN İZİNDE” SLOGANIYLA DÜZENLENEN İSTANBUL TARİH GEZİSİ ÜÇÜNCÜ YILINDA DA DEVAM EDİYOR

Konya’nın 31 ilçesinde bulunan 11. Sınıf öğrencileri ve ilgili sorumlu öğretmenler olmak üzere her seferde 409 katılımcı İstanbul Tarih Gezisi ile ecdadın inşa ettiği eserleri yakından inceleme imkanı buluyor.

“Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlenen İstanbul Tarih Gezisi ile bu yıl 64 seferde 26 bin 176 öğrenci İstanbul’a gidecek.