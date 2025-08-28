Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan operasyonlarda, 12 bin 715 kutu halinde toplam 712 bin 40 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ö. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ekipler, E.B. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 65 kök kenevir bitkisi, 2 parça halinde 8,11 gram esrar, 141 bin gram sentetik kannabinoid ve 1 adet terazi ele geçirdi. E.B. hakkında 2313 SKM, TCK 191 ve TCK 188 suçları kapsamında işlem yapıldı ve şahıs adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan korumak için yürütülen mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.