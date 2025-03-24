Konya’da yarış yaptığı iddia edilen motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yarış yapan İbrahim Öztürk idaresindeki 42 AUS 736 plakalı motosiklet ile F.B.’nin kullandığı 06 DVS 824 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüleri sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.