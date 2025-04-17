Konya’da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve kardeşi 4 yaşındaki Ahmed el Salih son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyad S., eşi 29 yaşındaki Rıda S. ve çocuklarının yaşadığı dairede yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında vatandaşlar bir taraftan alevler yükselen dairenin diğer tarafında balkonun altında battaniye açtı. Dairede bulunan küçük çocukları ise vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtuldu. Yangın sırasında ailenin çocuklarından 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve 4 yaşındaki Ahmed el Salih içeriden çıkamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve 4 yaşındaki Ahmed el Salih’in hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri sabah kılınan cenaze namazının ardından İşgalaman Mezarlığında defnedildi.