İtalya’nın başkenti Roma’daki Kolezyum’da geçtiğimiz yıl 24 Ekim’de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 6 ayın sonunda 6 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı.

İtalya’nın başkenti Roma’nın önemli kültürel mekanlarından Kolezyum’da 24 Ekim 2024 tarihinde açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi son misafirlerini ağırlıyor. Sergi, 6 ayın sonunda 6 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı.

"Göbeklitepe’nin tanıtımını önemsiyoruz"

21 Nisan’da son bulacak olan serginin Kolezyum’daki kapanış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil, geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu dile getirerek, "UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikayesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.

Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde Göbeklitepe ve Şanlıurfa’daki diğer neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, "İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’dan Roma’ya uzanan bir medeniyet köprüsü

Şanlıurfa’da 2021 yılında başlatılan "Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası" çatısı altındaki Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi çerçevesinde Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi alanların arkeoloji dünyasına kazandırıldığını belirten Bakan Ersoy, projenin önemli bir bileşeni olan ve bir ilk niteliği taşıyan "Dünya Neolitik Kongresi"nin 2024 yılı Kasım ayında Şanlıurfa’da 63 ülkeden binden fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı. "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisi de ’Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası Projesi’nin bir ayağıydı" diyen Ersoy, serginin 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmesini Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Roma Kolezyumu’ndaki sergide Türkiye’den eserler de yer alacak

Konuşmasının sonunda İtalya ile kültürel iş birliğine verdikleri öneme değinen Ersoy, "Türkiye ve İtalya dünyanın en görkemli imparatorluklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirasının emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzlamaktadır" şeklinde konuştu.

Ersoy, haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğü’nce düzenlenecek "Magna Mater" sergisinde Türk müzelerinden eserlerin yer alacağını ve Roma’da Troya temalı bir sergi için İtalyan makamlarıyla çalışmalara başlandığını da duyurdu. Ersoy konuşmasını, "Bu vedanın yeni buluşmalara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.