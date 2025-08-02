Konya’da aniden bastıran sağanak etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Konya’da saat 16.00 sıralarında şehir merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bir süredir devam eden sıcak hava ve kuraklık sonrası gelen yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sürücüler, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle güçlük yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina altlarına sığınıp ıslanmamak için çabalarken, bazıları yağmurun altında yavaş yavaş yürüyerek gitti.