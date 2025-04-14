Konya Meram Belediyesinin, sıcak yaz günlerinin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki parklar ve yeşil alanlarda başlattığı kapsamlı bakım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı yapılırken, ağaçlar ve fidanlıklar budanıp bakımları yapılıyor, çim biçme işlemleri de titizlikle sürdürülüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi ilçe genelinde bulunan park ve bahçeleri sıcak yaz günlerine hazırlamak amacıyla tüm yeşil alanlarda yoğun bir mesai yürütüyor. Bu kapsamda, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı yapılırken, ağaçlar ve fidanlıklar budanıp bakımları yapılıyor, çim biçme işlemleri de titizlikle sürdürülüyor.

YAZ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Konya Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm yıl boyunca periyodik olarak sürdürdükleri çalışmaları yaz aylarının yaklaşmasıyla iyiden iyiye artırdı. Belediye ekipleri aynı zamanda, park ve bahçeler dışında kalan fidanlıklarda da yoğun bir çalışma sergiliyor. Ağaçların budama işlemleri yapılırken, fidanlıklarda da genel bakım çalışmaları yürütülüyor. Parkların daha estetik ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, vatandaşlara ferah ve bakımlı yeşil alanlar sunulması amaçlanıyor.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: “YEŞİL, MERAM’IN ÖNCELİKLİ KİMLİĞİDİR”

Vatandaşların yaz aylarını daha keyifli ve güvenli geçirebilmesi için her detayın düşünüldüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalarını bu bilinç ve anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Meram’ınöncelikli marka değerinin ‘yeşil dokusu’ olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Meram, doğal dokusu ve yeşil alanlarıyla sadece Konya’nın değil, ülkemizin en özel ilçelerinden biridir. Biz de bu güzelliği korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Meram bırakmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Yaz mevsimi öncesinde yaptığımız bu bakım ve temizlik çalışmaları, hem estetik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Yeşil, Meram’ın kimliğidir. Biz bu kimliği korumak ve güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.