Konya Özel Harekat Müdürlüğü Dutlukır Özel Harekat Yerleşkesi hizmete girdi.

Açılış programı, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan duayla başladı. Duanın ardından yerleşke içerisinde Selçuklu mimarisiyle yapılan camide ilk cuma namazı kılınarak, 1453 rakımlı tepeye dikilen bayrak direğine 54 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Açılış programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Özel Harekat Şube Müdürü Arif Özdemir, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.