Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından tarihi Sille Mahallesi’nde yer alan Hacı Ali Ağa Hamamı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Sille’de gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ile tarihi varlıkları aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor.

Sille’yi önemli bir cazibe merkezi haline getiren çalışmalar ile günümüze kadar ulaşabilmiş bu yapıların gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması planlanıyor.

Bu kapsamda çalışmaların başlatılan ve yüzde 80’in üzerinde tamamlanma oranına ulaşan Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Sille Hacı Ali Ağa Hamamı 726 metrekare arsa alanı üzerinde 525 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Bodrum ve zemin katta sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının karşılama ve turizm bilgilendirme ofisi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Konya'nın hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan şehrimizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sille’yi güzelleştirmeye ve değerine değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

Son yıllarda da Türkiye’de Sümela Manastırı’ndan sonra yapılan en kapsamlı çalışma olan “Sille Kaya Islahı” projesini tamamlayarak Sille’yi daha güvenli bir hale getirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Yine yaklaşık 20 bin metrekare inşaat alanı bulunan “Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projemizi de yine burada sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Sille ve Konya tarihi açısından önemli bir eser olan ve bir buçuk asırlık tarihi geçmişe sahip Hacı Ali Ağa Hamamı’nın da restorasyon çalışmasını aslına uygun olarak yürütüyoruz. Titizlikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Sille’nin girişinde yer alan bu özel yapı turizm faaliyetlerine katkı sunması amacıyla “Turizm Danışma ve Bilgilendirme Merkezi” olarak kullanılacak ve bu noktada bize çok önemli katkılar sunacak. Ayrıca merkezde sergileme alanı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin keyifli vakit geçirebileceği kafeterya hizmet verecek. Yapılan her güzel iş ile Sille Konya’nın cazibe merkezi haline geldi ve gelmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak bu noktada Sille başta olmak üzere ilçemizin her noktasında bulunan kültürel ve tarihi mirasımızı yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu tarihi mirasa sahip çıkacağız.” diye konuştu.