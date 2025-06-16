Konya’da sitede bulunan bir dairenin çocuk odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Ayşe Pınar Sokak’taki bir sitede bulunan dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne ve 2 çocuğu evde olduğu sırada çocukların odasından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden anne, çocukları ile evden çıkarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.