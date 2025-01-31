Konya’da jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 540 bin lira olan bin 800 litre sahte/karışım zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Akşehir ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; 1 şahsın Ege ve Akdeniz Bölgesinden getirdiği sahte/karışım zeytinyağlarını Akşehir ilçesinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla satışa sunacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından bahse konu şahsın aracı durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 540 bin lira olan 100 adet 18 litrelik tenekelerde toplam bin 800 litre faturasız sahte/karışım yağ ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.