Konya’nın Karapınar ilçesinde beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü ve adres tarifi için araca aldığı çocuk yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K. plakası belirlenemeyen beton mikseri ile gideceği adresi bulamayınca yolda karşılaştığı bir çocuktan yardım istedi. 10 yaşlarındaki A.Ç., adresi göstermek amacıyla araca bindi. Ancak kısa bir süre sonra beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü H.K. ve araçta bulunan A.Ç. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.