Konya’da aile bağlarını güçlendirmek, kuşakları bir araya getirmek ve değerleri paylaşmak adına "Büyük Aile Yılı Festivali" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde Konya Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlik Mevlana Meydanı’nda yürüyüşle başlarken, Kılıçarslan Meydanı’nda devam etti. Etkinlik, mehter takımı gösterileri, protokol konuşmalarının ardından halk oyunu gösteriler ile tamamlandı. Etkinlikte, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca genç bir çiftin nikahını kıyarken, Konya Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri şahitlik yaptı.

Etkinliğe, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.