Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan kaldırımların işgali yapan işletmelere göz açtırmıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yaptığı denetimler sonrası, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımları boşaltma işlemlerine devam ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın "Annelerin, bebek arabalarıyla kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilmesi için çalışacağız" sözüyle beraber Konyaaltı Belediyesi, kaldırım işgallerine dur demeye devam ediyor. Başkan Kotan’ın denetim yürüyüşlerinde esnafa yaptığı uyarıların ardından, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kaldırım işgali yapan işletmelere göz açtırmıyor. Ekipler, kaldırımlarda bulunan reklam panosu, yelkenli bayrak ve benzeri birçok ürünü topluyor. Malzemeler, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bir süre bekletiliyor. İşletmeler tarafından alınması beklenen malzemeler alındıkları takdirde cezai işlem uygulanarak teslim ediyor. İşletmelerin, verilen süre içerisinde malzemelerini almaması halinde ise malzemeler, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendiriliyor.

Anneler için engelsiz kaldırımlar

Kaldırım işgalini engelleme çalışmalarını yürüten Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden Erkan Tutu, ilçe genelinde kurallara uymayan işletmelerin kaldırım üzerindeki malzemelerinin alınarak halkın kullanımına açıldığını ifade etti. Tutu, "Belediye Başkanımız Cem Kotan yürüyüşlerinde esnafı sık sık ziyaret ediyor. Başkanımız ve bizler işletmeleri öncelikle bu konuda uyarıyoruz. Karşılaştığımız kural dışı durumların devamında ise müdahale ediyoruz" dedi. Malzemelerin toplatılmasının ardından Zabıta Müdürlüğü’nce muhafaza edildiğini vurgulayan Tutu, "Malzemeler, işletmeler alıncaya kadar 3-4 gün boyunca bekletiliyor. Eğer işletmeler alırsa, önce cezai işlem uygulanıyor ardından da teslim ediliyor. Teslim alınmazsa da Fen İşleri Müdürlüğü’nce geri dönüşüm ürünü olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla ilçe sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Tutu, "Başkanımızın da daha önce dediği gibi anneler bebekleriyle kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için bu çalışmalar devam edecek" diye konuştu.