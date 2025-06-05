Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelere gül suyu dökerek temizlik çalışması yaptı.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçenin belirli noktalarında yoğunlukla kullanılan yerlerde vatandaşların sağlığını gözeterek detaylı bir şekilde temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı öncesinde yapılan çalışmalar kapsamında Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Cem Kotan’ın talimatıyla halkın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ibadethanelerin içi ve çevresini temizleyerek ibadete hazır hale getirdi.

Yapılan çalışmalarla halkın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesinin amaçlandığı vurgulandı.