Konya'da Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından "Doğa için Adım Atıyoruz" sloganı ve “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” konseptiyle Sille Ak Mahallesi’nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre emanet etmek bilinciyle çevre çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından düzenlenen “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” etkinliğinin bu haftaki adresi Sille Ak Mahallesi oldu.

Çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşmasının hedeflendiği etkinlikte çevre temizliği yapılırken etkinliğe Pema Koleji öğrencileri ve çevre gönüllüleri katkı sağladı.

Selçuklu Belediyesi olarak yürüttükleri farkındalık çalışmaları ile çevresel konuları gündemde tutmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, örnek uygulamalardan biri olan “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” sloganıyla gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile farklı mahallerimizde çevre duyarlılığına dikkat çekildiğini belirterek, "Bu hafta Sille Ak Mahallesi'nde çevre gönüllüleri sahadaydı. Çevre duyarlılığına destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Her yaştan çevre gönüllüsünün bulunduğu etkinlikte konuşan katılımcılar da çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı.