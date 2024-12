Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da 2024 yılının hizmetlerini değerlendirdi ve 2025 yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2024 yılı belediyecilik hizmetleri açısından dolu dolu geçti.

Hizmet çıtasının daha da yükseldiği bu yıl da Selçuklu Belediyesi’nin fiziki belediyecilik çalışmaları ilçeye değer katarken kurumlarla gerçekleştirilen işbirlikleri çerçevesinde yeni yatırım ve projeler ilçeye kazandırıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da gönül belediyeciliği ilkesi ile ilçe sakinleriyle buluşmalarını sürdürdü.

2025’e sayılı günler kala Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2024 yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı’nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Selçuklumuzun her anlamda kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, bu süreçte şehrin vizyonuna yakışır işlere imza atmaya da devam ediyoruz. Selçuklumuz Türkiye'nin gözde ilçelerinden biri ve her alanda yaptığı yatırımlarla göz kamaştırıyor. 2024 yılında fiziki belediyecilik anlamında yapılması gereken işlerimizi en ufak aksaklık olmadan belirlenen plan ve program kapsamında gerçekleştirdik. Hem merkez mahallelerimizde hem de dış mahallelerimizde altyapı, park ve yeşil alan noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Selçuklu’da bir yıl boyunca binlerce dokunuş, sayısız hikâye ile her alanda modern, güçlü ve yaşanabilir bir Selçuklu için çalıştık. 437 bin 417 m² asfalt çalışması, 92 bin 877 m² parke, 17 bin 461 m bordür çalışması ile yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. 206 bin 414 m² yeşil alanı Selçuklu’ya kazandırırken, 57 bin 587 fidanı toprakla buluşturduk. GES panellerimiz sayesinde 4 milyon 417 bin kWh enerji ürettik ve sıfır atık çalışmalarımızla 2 bin 925 ton kompost ürettik.