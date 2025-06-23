Konya'da Meram Belediyespor, altyapıdan yetiştirdiği sporcularıyla yeni bir başarıya daha imza attı. Konya Bölge Şampiyonası’nda yarışan Meramlı genç sporcular, farklı yaş kategorilerinde önemli dereceler elde ederek bir kez daha Meram’ın göğsünü kabarttı.KONYA (İGFA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya Bölge Şampiyonası’nda yarışan Meramlı genç sporcular, farklı yaş kategorilerinde önemli dereceler elde ederek Meram’ın gururu oldular.

Toplam 40 sporcunun kıyasıya rekabet ettiği şampiyonada Meram Belediyesporlu okçular şu dereceleri elde etti; 9-10 Yaş Kızlar Kategorisi’ndeErva Mina Şahin ikinci, Ayşe Zeynep Eroğlu ise üçüncü oldu.

Pelin Kılınç 11-12 Yaş Kızlar Kategorisi’nde ikinci olurken U18 Kadınlar Kategorisi’nde de Zeynep Göksu birinci, NursimaSeleş iseikinciliği kazandı.

Sporcuları, ailelerini, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, elde edilen başarının sadece bir madalya değil, yıllardır süren sabır, emek ve inancın karşılığı olduğunu vurguladı.

Meram Belediyespor çatısı altında yetişen tüm sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Kavuş, dereceye giren tüm sporcularımızı, onları yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik etti. Kavuş, yerel yönetim olarak gençliğe ve spora verdikleri desteğin meyvelerini başarılarla verdiklerini belirterrek, bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.