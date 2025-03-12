Konya'da Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi, her yaştan vatandaşın ilgisini çekerken, kütüphanede yer alan “Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesi” ise özellikle minikler ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesindeki Bebek Kütüphanesi’nde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik özel atölyeler bulunuyor. Bebek ve küçük çocuklara yönelik özel olarak düzenlenen Bebek Kütüphanesi’nde Oyun, Aile Katılımlı Oyun, Fetem, Masal ve Drama, Sanat, İngilizce ve Duyu gibi pek çok farklı temalarla hazırlanan atölyeler yer alıyor.

Özel olarak tasarlanan bu alanlarda, çocuklar hem eğlenerek vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere katılıyor. Kütüphanede çocuklar için oluşturulan okuma köşeleri, renkli oturma alanları ve eğitici materyaller, onların kitaplara olan ilgisini artırırken, eğlenerek öğrenmelerine de yardımcı oluyor.

Çocuklarına erken yaşta kitap sevgisini aşılamak istediklerini belirten aileler ise Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi’nin güvenilir ve eğitici bir ortam sunduğunu kjaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi’nin içerisinde yer alan Bebek Kütüphanesi’nin çocukların gelişimi açısından çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Kılca: “Karatay Belediyesi olarak her yaş grubuna hitap eden projeler üretmeye devam ediyoruz. Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesi de bu yatırımlarımızda biri. Kütüphanemizde minik yavrularımızın erken yaşta kitaplarla tanışmasına ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunuyoruz. Ailelerimizin de kütüphaneye yoğun ilgi göstermesi bizi son derece mutlu ediyor. Haftalık olarak düzenlenen atölyeler ve etkinliklerimiz ücretsiz. Bizler Karatay’da eğitimi ve kültürü destekleyen projelere ve yatırımlara devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.