Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan’da açılan ve 5 gün boyunca yoğun ilgi gören Konya Çocuk Kitap Günleri’nin son gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Minik okurların kitap coşkusuna ortak olan Başkan Altay, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve yoğun ilgi gören Konya Çocuk Kitap Günleri, 5 gün boyunca on binlerce çocuğu ve genci kitapların dünyasıyla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan Çocuk Kitap Günleri’nin son gününde minik okurlarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Ziyarette çocuklarla sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Altay, 5 gündür devam eden Çocuk Kitap Günleri’ne Konyalıların her zaman olduğu gibi çok yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“100 binden fazla insanımız burayı ziyaret etti. Çocuklarımızın hem 23 Nisan’ı dolu dolu geçirmeleri hem de eğlenirken öğrenmeleri konusunda birçok etkinlik düzenledik. Bilim Merkezimiz, Bilgehanelerimiz, KOMEK’lerimiz çocuklara eğlenceli öğretim imkanları oluşturdu. Ayrıca 68 yayınevimiz burada kitaplarını sergiledi, çok ciddi bir alışveriş oldu. Çocukları kitapla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi her zaman olduğu yalnız bırakmayan tüm Konyalılara ve çocuklarımıza teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum.”

ÇOCUKLAR VE AİLELER MEMNUN

Etkinliğe katılarak yüzbinlerce kitapla buluşmanın keyfini çıkaran çocuklar ve aileleri de Çocuk Kitap Günleri’nin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliği çok sevdiklerini belirten katılımcılar, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin stant açtığı Konya Çocuk Kitap Günleri kapsamında; yazarlarla söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli sahne etkinlikleri çocuklarla ve gençlerle buluştu.

