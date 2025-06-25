Konya Büyükşehir Belediyesi’nce 76 kamu kuruluşundan 250 kişinin katılımıyla "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli" düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen panelin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin, panelin kamuda iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumunun değerlendirmenin yanı sıra geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirmek için de önemli bir platform olacağını ifade etti.

Genel Müdürlük olarak stratejik hedeflerinin, diğer çalışma alanı ve sektörlerde olduğu gibi tüm kamu kurumlarında da iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, çalışan sağlığını odağa alan bütüncül ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek olduğunu vurgulayan Şahin, panelin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"Büyükşehir olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman öncelikli bir mesele olarak ele alıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, "Bugün burada konuşulacak başlıklar, özellikle kamuda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanmasından, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine, yerel yönetim uygulamalarından hukuki sorumluluklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu anlamda panelimizin çok değerli bir bilgi paylaşım ortamı oluşturacağına inanıyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, şehrimize hizmet ederken, iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman öncelikli bir mesele olarak ele alıyoruz ve alamaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda, bugün burada yapılacak oturumların, paylaşılan tecrübelerin ve bilimsel bilgilerin, tüm kamu kurumlarında daha güvenli, daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşmasına vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi.

"Hepimizin ortak amacı; kazasız, sağlıklı, verimli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamaktır"

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan ise iş sağlığı ve güvenliğinin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda insan hayatına verilen bir değerin göstergesi olduğunu kaydederek, "Hepimizin ortak amacı; kazasız, sağlıklı, verimli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamaktır. Unutmayalım ki önlem almak sorumluluktur. Riskleri fark etmek, bildirmek ve tedbir almak hepimizin görevidir. Sadece kendimiz için değil, birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımızın güvenliği için bu bilinci taşımamız gerekiyor. Bu programı tertip eden Konya Büyükşehir Belediyemize, bizleri aydınlatacak olan panelistlerimize, ilimizde İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığının artırılmasına yapmış oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Panele 76 kamu kuruluşundan 250 kişi katıldı

Açılış konuşmalarının ardından gün boyu üç oturumda gerçekleştirilecek, 76 kamu kuruluşundan 250 katılımcının yer aldığı panelde; "Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Planlanması", "İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluklar", "İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşyeri Denetim Süreçleri ve Mevzuat Açısından Sorumluluklar’’, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Doğan Hukuki Süreçler", "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri", "İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Mesleki Belge Süreçleri", "Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesinin Önemi", "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Seçim Kriterleri", "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları", "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları", "Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları" konu başlıklarında konunun uzmanlarınca konuşmalar yapıldı.